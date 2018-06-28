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Материаловедение и новые материалы 31 минута назад
Новый камуфляжный материал перехитрит инфракрасные камеры
В фильме "Хищник" 1987 года Арнольд Шварценеггер (точнее, герой, которого он играл) спрятался от системы ночного видения инопланетянина, измазавшись грязью и опустившись в лужу с ней. Не мудрено, что во времена, когда снималась картина, сценаристы не могли себе представить, что на вооружении солдат будут более современные вещи, например, недавно созданный камуфляжный материал.
Новый материал был создан международной командой учёных во главе с профессором Джошкуном Коджабасом (Coşkun Kocabas) из Манчестерского университета, и на его на создание специалистов вдохновила способность каракатиц менять свой окрас.
Как пишут разработчики, материл получился тонким, лёгким и гибким, и сам он состоит из трёх слоёв.
Верхний слой состоит из нескольких подслоев из графена (лист из атомов углерода, собственно, в Манчестерском университете его и открыли). Верхний слой служит одним из электродов.
Нижний слой, также являющийся электродом, создан из теплостойкого нейлона, покрытого золотом. Между этими двумя слоями находится мембрана, пропитанная ионной жидкостью, содержащей как положительно, так и отрицательно заряженные ионы.
Когда слабый электрический ток подаётся на материал, соответствующие ионы ненадолго прибиваются к электродам. В течение нескольких секунд такая "перегруппировка сил" резко снижает объём инфракрасного излучения, проходящего через поверхность материала.
Как сообщает пресс-релиз, материал достаточно тонок, лёгок и прост в использовании. Им можно будет покрыть самые разные объекты.
Напомним, что большинство камер ночного видения используют тепловизионную систему. Тепловизоры обнаруживают инфракрасное излучение, излучаемое объектом, которое увеличивается с температурой объекта.
Так, при изучении местности в тёмное время суток через устройство ночного видения люди и теплокровные животные заметны на более холодном фоне. К слову, некоторые учёные хотят использовать это для борьбы с браконьерами.
Специалисты провели лабораторные испытания. Материал справился с поставленной задачей, замаскировав тепловую сигнатуру рук человека в ИК-диапазоне.
Материал также способен автоматически адаптироваться к температуре окружающей среды, что позволяет ему "термически" сливаться с окружающим фоном.
По словам Коджабаса, материал может иметь несколько реальных применений. В первую очередь, речь, конечно же, идёт о камуфляже. "Но это адаптивный камуфляж", — отмечает исследователь. На сегодняшний день система может работать в диапазоне температур от 25 до 38 градусов по Цельсию. Материал также может использоваться как адаптивный тепловой щит для спутников.
Описание своей разработки учёные представили в статье, опубликованной в научном издании Nano Letters.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о "камуфляже кальмаров", который спрячет солдат от приборов ночного видения и тепловизоров.
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