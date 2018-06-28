Италия заставит Европу сделать шаг в сторону реальности

Позиция Италии по санкциям против России – это шаг в сторону реальности. "Мы не будем драться со всеми, чтобы сразу убрали санкции, но мы начнем этот процесс", — заявил в эфире программы "60 минут" Витторио Торембини, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России.

Он напомнил, что глава правительства Италии Джузеппе Конте выступает против автоматического продления санкций в отношении России.

По словам Торембини, Конте не имеет такой силы, чтобы сейчас победить Евросоюз в этом вопросе, но Рим уделяет большое внимание своим экономическим интересам.

Потери от антироссийских санкций составляют только в Италии 7 миллиардов евро. "Лучше действовать по чуть-чуть, чем не действовать совсем. Например, начать финансировать малый и средний бизнес", — подчеркнул Торембини.

28 июня в Брюсселе открылся двухдневный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Главная тема — миграционный кризис, который переживает ЕС. Политики вновь попытаются договориться, что делать с миллионами беженцев, которые незаконно попадают в Европу.

Также будет обсуждаться торговая война между Европой и США. Вместе с тем, на этой встрече в очередной раз речь пойдет о выполнении минских соглашений в увязке с экономическими санкциями против России.