Путин и Трамп выяснят отношения в Финляндии

Первая полноформатная встреча на высшем уровне лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки. 16 июля они обсудят вопросы нацбезопасности и отношения между Россией и США.

Эта встреча не привязана к саммитам, подчеркивает РИА Новости. Первая встреча лидеров двух стран прошла в Гамбурге на полях G20затем Трамп и Путин кратко пообщались в ноябре 2017 года на саммите АТЭС. Вопрос о встрече давно обсуждался по закрытым дипломатическим каналам. В качестве места встречи обсуждались Брюссель, Вена и Хельсинки.

Готовить встречу в верхах приехал в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Болтона приняли президент Владимир Путин в Кремле, министр иностранных дел России Сергей Лавров и члены Совета безопасности России.

Дональд Трамп приедет в Хельсинки на встречу с Путиным после саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Владимир Путин – из Москвы, где 15 июля пройдет церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует встречу Путина и Трампа и надеется на их конструктивный диалог.

"Мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим изолировать Россию, мы хотим стремиться к лучшим отношениям с Россией. Для меня диалог — это не признак слабости, а признак силы", — подчеркнул Столтенберг.

По словам Джона Болтона, лидеры России и США могут найти области для конструктивного сотрудничества. При этом советник по нацбезопасности президента Соединенных Штатов подчеркнул, что сам факт встречи Путина и Трампа уже очень важен. Конкретных договоренностей от саммита РФ-США он не ждет, а Дональд Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии и на Украине.

Полиция Хельсинки уже начала подготовку к саммиту. Трамп и Путин обсудят контроль над вооружениями и вопросы разоружения, надеется президент Финляндии Саули Ниинистё.