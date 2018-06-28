Фалькао и Хамес начнут матч со сборной Сенегала в стартовом составе

В Самаре пройдет матч третьего тура группы Н между сборными Колумбии и Сенегала. Стали известны стартовые составы обеих команд.

В составе сборной Колумбии с первых минут встречу начнут главные звезды южноамериканцев Радамель Фалькао и Хамес Родригес. Оправился от травмы, полученной в игре с поляками, вратарь Давид Оспина. Полностью состав сборной Колумбии выглядит следующим образом: Давид Оспина, Давинсон Санчес, Йерри Мина,. Хоан Мохика, Сантьяго Арьяс, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Матеус Урибе, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао, Хамес Родригес.

Лавная звезда сборной Сенегала нападающий "Ливерпуля" Садио Мане также выйдет в стартовом составе. Главный тренер африканцев Аллиу Сиссе отрядил на поле следующих игроков: Хадим Н'Диайе , Калиду Кулибали, Идрисса Гуйе, Салиф Сане, Шейху Куяте , Садио Мане, Юссуф Сабали, Исмаила Сарр, М'бай Ньянг, Кейта Бальде, Ламин Гассама. Впервые на турнире на поле появится бывший нападающий молодежной сборной Испании Кейта Бальде.

После двух туров сборная Сенегала имеет в своем активе 4 очка и делит с японцами первое-второе место. У команды Колумбии три очка и четвертая позиция.