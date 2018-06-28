С Керимова сняты все обвинения

С российского сенатора Сулеймана Керимова сняты все предъявленные во Франции обвинения. Ему должны в ближайшее время вернуть паспорт, рассчитывает адвокат Никита Сычев. Также он рассчитывает на возвращение внесенного залога в 40 миллионов евро.

Керимов был под следствием во Франции с ноября 2017 года, напоминает РИА Новости. Его подозревали в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу по заниженной цене на подставных лиц. Сулейману Керимову было запрещено покидать территорию Приморских Альп.

Вначале за свободу Керимова был назначен залог в 5 миллионов евро, а в начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

Сулейман Керимов был в ноябре 2017 года задержан в аэропорту Ниццы. Ему запретили самовольно без разрешения покидать Лазурный берег. С разрешения суда Керимов периодически приезжал в Россию.

6 мая 2018 года Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Они были вызваны продолжительным стрессом.