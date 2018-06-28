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28 июня 201816:53

Нет ни денег, ни запчастей. Немецкий генерал рассказал о состоянии Люфтваффе

Luftwaffe.de

Состояние немецких военно-воздушных сил как минимум неудовлетворительно. Некоторые самолеты просто не могут подняться в воздух, так как для них нет запчастей. А в общем Люфтваффе срочно требуется модернизация, правда денег на нее пока нет. К такому выводу пришел начальник штаба ВВС Инго Герхартц после инспекции авиабаз и общения с военнослужащими, пишет агентство ТАСС.

Деньги, кстати, на армию выделяют. Причем с каждым годом все больше. В 2017 году на оборону направили 37 миллиардов евро, то есть на 4 миллиарда больше, чем в 2016 году.  Однако каких-то значительных улучшений не заметно. Бундесверу все еще не хватает 21 тысячи специалистов, а поставки новой техники отстают на годы. Об этом рассказал уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс.

Дошло до того, что немецкие вооруженные силы не могут набрать боеспособной техники даже для международной оперативной группы "Острие копья". В бригаде, которая должна стать основой для этого подразделения, есть только 9 рабочих танков из 44. С боевыми машинами пехоты все также плохо: на ходу 3 БМП из 14.

Как стало известно немецким СМИ, боевой технике Бундесвера остро не хватает запасных деталей, и они дороги в обслуживании. Вдобавок пехоте нужны приборы ночного видения, гранатометы, зимняя одежда и бронежилеты: всего более 10 тысяч комплектов снаряжения.

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