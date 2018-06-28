Россиянку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов

Экстренные службы нашли и спасли россиянку, которую на надувном матрасе унесло в Средиземное море. Через 20 часов после того, как стало известно о ее пропаже, женщину обнаружил самолет европейской пограничной и береговой охраны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ,

Как стало известно журналистам, 55-летняя россиянка отдыхала в городе Ретимно, что на севере греческого острова Крит. В минувшую среду она пошла купаться в море и пропала. Нашли ее только в четверг, примерно в 12 километрах от берега. Корабль береговой охраны поднял женщину на борт и доставил в больницу. У нее переохлаждение, но чувствует она себя нормально.

Похожий случай произошел 25 июня в Баренцевом море, куда унесло туриста-байдарочника. Минный тральщик "Ельня" ВМФ России обнаружил и спас обессиленного мужчину примерно в 4 километрах от мыса Териберский.