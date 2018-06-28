Тема:

Психология 1 час назад

Новости Наука

28 июня 201817:10 Дарья Загорская

В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

Новое исследование намекает на то, что человек порой подсознательно холит и лелеет свои привычки.
Фото Global Look Press

Любое живое существо в любой момент времени живёт по определённым правилам, установленным во многом самой природой. Это и циркадные ритмы, и выгодные для существования группы или колонии модели поведения, и многое другое. Учёные задались вполне закономерным вопросом: удалось ли человеку с его высоким интеллектуальным развитием хоть в чём-то уйти от незримого руководства? По этому поводу вполне можно было бы затеять продолжительный спор, в который удалось бы ввязать немало биологов, психологов и других специалистов по всему миру, занимающихся изучением поведения людей и прочих живых существ.

Так датско-британская команда учёных во главе с Андреа Баронкелли (Andrea Baronchelli) и Лаурой Алессандретти (Laura Alessandretti) из Лондонского городского университета озадачилась мобильностью человека, то есть изучением того, какие места и как часто конкретный человек обычно посещает.

Дело в том, что в этом вопросе существует два противоборствующих мнения. С одной стороны, недавние исследования показали, что люди многократно посещают лишь ограниченный набор локаций. Но с другой, серия параллельных работ указывает на то, что поведение человека носит исследовательский характер и число излюбленных мест неуклонно увеличивается с течением времени. В новом исследовании Баронкелли и его коллеги разработали принципиально новый подход к оценке мобильности людей с течением времени, чтобы понять, как меняется и меняется ли их поведение.

Для начала в эксперименте пригласили поучаствовать тысячу студентов различных вузов. На данном этапе удалось выяснить, что они действительно регулярно возвращались лишь в ограниченное количество мест, но их состав при этом менялся. Первые результаты стали полной неожиданностью для исследователей, поскольку они не рассчитывали обнаружить столь явную закономерность в такой разношёрстной и социально активной компании.

Проект немедленно был продлён, и на втором этапе в нём приняли участие уже сорок тысяч человек по всему миру с самыми разными предпочтениями. Оказалось, что не только студенты, но и люди любых других категорий независимо от пола или материального достатка постоянно изучают новые места. Они переезжают в новые дома, выбирают очередной любимый ресторан или бар, начинают посещать другой спортзал, и так далее. Но при всём этом количество регулярно посещаемых мест остаётся неизменным – около 25 за определенный период в жизни. То есть, если появляется новая локация, то одна из старых перестаёт быть регулярно посещаемой.

Важно, что установленная модель поведения не менялась, даже когда исследователи пытались разделить места пребывания людей на категории, исходя из того, сколько времени они там проводили.

"Люди постоянно балансируют между своим любопытством и ленью, – подводит итоги работы Баронкелли в пресс-релизе университета. – Мы хотим исследовать новые места, но продолжать посещать и полюбившиеся старые".

Учёный добавляет, что любой человек находит новые места и оставляет без внимания старые вовсе не из-за нехватки времени. По его мнению, такое поведение продиктовано способностью людей поддерживать постоянно лишь ограниченное количество социальных связей. Интересно, что новые результаты, подробное описание которых было опубликовано в издании Nature Human Behaviour, перекликаются с недавними выводами антропологов о том, что и количество друзей у каждого индивидуума ограничено.

"Наши исследования впервые официально установили связь между мобильностью человека и стремлением к социальному познанию, – заключает Баронкелли. – Дальнейший поиск объяснений подобному поведению поможет людям проектировать более совершенные общественные места, улучшать транспортные системы и, в конечном итоге, создавать более здоровую городскую среду".

Добавим, что социальное поведение людей постоянно оказывается в фокусе внимания учёных. Так, авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали об изучении мобильности наших предков и весьма любопытных выводах такой работы.

Ранее по теме

Сейчас

17:12

Цуркан вывели из правления "Интер РАО"

16:52

С Керимова сняты все обвинения

16:42

Украинские коллеги оскорбили российскую журналистку в Копенгагене

15:20

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

15:04

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

12:49

Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

12:22

Пассажирский самолет упал на жилой квартал Мумбаи

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

С Керимова сняты все обвинения

С Керимова сняты все обвинения

1 час назад

Трансляции

Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша

Футбол. Чемпионат мира. Сенегал - Колумбия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Англия - Бельгия
Все трансляции
Путин и Трамп выяснят отношения в Финляндии

Путин и Трамп выяснят отношения в Финляндии

1 час назад
Футбол. Чемпионат мира. Сенегал - Колумбия. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. Сенегал - Колумбия. Прямая трансляция

1 час назад
Конкретно ты - убийца: украинские коллеги оскорбили российскую журналистку

Конкретно ты - убийца: украинские коллеги оскорбили российскую журналистку

1 час назад
Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. Япония - Польша. Прямая трансляция

1 час назад
Россиянку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов

Россиянку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов

58 минут назад
Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

4 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

5 часов назад
Цуркан, обвиняемую в шпионаже, наконец вывели из правления "Интер РАО"

Цуркан, обвиняемую в шпионаже, наконец вывели из правления "Интер РАО"

49 минут назад
Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

3 часа назад
После оправдания карельского правозащитника Дмитриева обвиняют в насилии

После оправдания карельского правозащитника Дмитриева обвиняют в насилии

6 часов назад
Пятеро погибших: опубликовано видео с места падения самолета на дом в Мумбаи

Пятеро погибших: опубликовано видео с места падения самолета на дом в Мумбаи

4 часа назад
Forbes: 10 лучших вузов России

Forbes: 10 лучших вузов России

7 часов назад
Получи возможность прорекламировать свой бренд

Получи возможность прорекламировать свой бренд

27.06.2018 11:44
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
"Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура

"Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура

37 минут назад
Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!

Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!

50 минут назад
Больная женщина заперлась в своей квартире и не выходит из нее почти 4 месяца

Больная женщина заперлась в своей квартире и не выходит из нее почти 4 месяца

1 час назад
В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

1 час назад
Нет ни денег, ни запчастей. Немецкий генерал рассказал о состоянии Люфтваффе

Нет ни денег, ни запчастей. Немецкий генерал рассказал о состоянии Люфтваффе

1 час назад
Премьер Венгрии: нашествие мигрантов на Европу должно быть остановлено

Премьер Венгрии: нашествие мигрантов на Европу должно быть остановлено

2 часа назад
В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

2 часа назад
Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео

Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео

3 часа назад
Путин: Россия сделала настоящий прорыв в области разработки нового оружия

Путин: Россия сделала настоящий прорыв в области разработки нового оружия

3 часа назад
Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

3 часа назад
Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

3 часа назад
В Москве появится "лежачий" небоскреб

В Москве появится "лежачий" небоскреб

3 часа назад
Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

3 часа назад
"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

4 часа назад
"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

4 часа назад
Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

4 часа назад
Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

4 часа назад
Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

4 часа назад
Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

Путин пришел в Парк футбола на Красной площади

5 часов назад
От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

5 часов назад
УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку

УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку

6 часов назад
Появилось видео с выходящим из горящего самолета подростком

Появилось видео с выходящим из горящего самолета подростком

6 часов назад
Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

6 часов назад
10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

6 часов назад
332
Догма, чудеса и таинства: Рогозин сравнил космос с религией

Догма, чудеса и таинства: Рогозин сравнил космос с религией

7 часов назад
ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

7 часов назад
Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

7 часов назад
В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

В Бремене взорвался жилой дом. Трое погибших

7 часов назад
Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

7 часов назад
Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

8 часов назад
Уже пять: учёные рассказали о поисках обломков "Липецкого метеорита"

Уже пять: учёные рассказали о поисках обломков "Липецкого метеорита"

8 часов назад
Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

8 часов назад
Обнаружены климатические изменения, угрожающие России

Обнаружены климатические изменения, угрожающие России

8 часов назад
Глава МИД Венгрии: ЕС применяет двойные стандарты к "Северному потоку-2"

Глава МИД Венгрии: ЕС применяет двойные стандарты к "Северному потоку-2"

9 часов назад