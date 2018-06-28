В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

Любое живое существо в любой момент времени живёт по определённым правилам, установленным во многом самой природой. Это и циркадные ритмы, и выгодные для существования группы или колонии модели поведения, и многое другое. Учёные задались вполне закономерным вопросом: удалось ли человеку с его высоким интеллектуальным развитием хоть в чём-то уйти от незримого руководства? По этому поводу вполне можно было бы затеять продолжительный спор, в который удалось бы ввязать немало биологов, психологов и других специалистов по всему миру, занимающихся изучением поведения людей и прочих живых существ.

Так датско-британская команда учёных во главе с Андреа Баронкелли (Andrea Baronchelli) и Лаурой Алессандретти (Laura Alessandretti) из Лондонского городского университета озадачилась мобильностью человека, то есть изучением того, какие места и как часто конкретный человек обычно посещает.

Дело в том, что в этом вопросе существует два противоборствующих мнения. С одной стороны, недавние исследования показали, что люди многократно посещают лишь ограниченный набор локаций. Но с другой, серия параллельных работ указывает на то, что поведение человека носит исследовательский характер и число излюбленных мест неуклонно увеличивается с течением времени. В новом исследовании Баронкелли и его коллеги разработали принципиально новый подход к оценке мобильности людей с течением времени, чтобы понять, как меняется и меняется ли их поведение.

Для начала в эксперименте пригласили поучаствовать тысячу студентов различных вузов. На данном этапе удалось выяснить, что они действительно регулярно возвращались лишь в ограниченное количество мест, но их состав при этом менялся. Первые результаты стали полной неожиданностью для исследователей, поскольку они не рассчитывали обнаружить столь явную закономерность в такой разношёрстной и социально активной компании.

Проект немедленно был продлён, и на втором этапе в нём приняли участие уже сорок тысяч человек по всему миру с самыми разными предпочтениями. Оказалось, что не только студенты, но и люди любых других категорий независимо от пола или материального достатка постоянно изучают новые места. Они переезжают в новые дома, выбирают очередной любимый ресторан или бар, начинают посещать другой спортзал, и так далее. Но при всём этом количество регулярно посещаемых мест остаётся неизменным – около 25 за определенный период в жизни. То есть, если появляется новая локация, то одна из старых перестаёт быть регулярно посещаемой.

Важно, что установленная модель поведения не менялась, даже когда исследователи пытались разделить места пребывания людей на категории, исходя из того, сколько времени они там проводили.

"Люди постоянно балансируют между своим любопытством и ленью, – подводит итоги работы Баронкелли в пресс-релизе университета. – Мы хотим исследовать новые места, но продолжать посещать и полюбившиеся старые".

Учёный добавляет, что любой человек находит новые места и оставляет без внимания старые вовсе не из-за нехватки времени. По его мнению, такое поведение продиктовано способностью людей поддерживать постоянно лишь ограниченное количество социальных связей. Интересно, что новые результаты, подробное описание которых было опубликовано в издании Nature Human Behaviour, перекликаются с недавними выводами антропологов о том, что и количество друзей у каждого индивидуума ограничено.

"Наши исследования впервые официально установили связь между мобильностью человека и стремлением к социальному познанию, – заключает Баронкелли. – Дальнейший поиск объяснений подобному поведению поможет людям проектировать более совершенные общественные места, улучшать транспортные системы и, в конечном итоге, создавать более здоровую городскую среду".

Добавим, что социальное поведение людей постоянно оказывается в фокусе внимания учёных. Так, авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали об изучении мобильности наших предков и весьма любопытных выводах такой работы.