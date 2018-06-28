Регата Nord Stream Race 2018. Первый этап за командой России

В Копенгагене финишировал первый этап Балтийской регаты открытого моря Nord Stream Race 2018. Из немецкого города Киль спортсмены уходили под завершающие аккорды самого масштабного праздника парусного спорта – Кильской недели.

"Это была фантастическая гонка, – рассказывает рулевой шведской команды Кристиан Хардинг. — У нас был очень хороший старт благодаря отличной работе тактика и навигатора. К сожалению, в середине гонки мы попали в штиль и потеряли позиции, но в итоге нам удалось поймать удачу за хвост и финишировать вторыми".

Всю ночь парусные яхты шли совсем рядом друг с другом, менялись местами и только к утру российской лодке удалось убежать в небольшой отрыв.

"Стартовали мы средне, первые 20 миль так и держались третьими, — рассказывает триммер и второй рулевой русской команды "Повелитель паруса-Азия" Вячеслав Ермоленко. – Потом мы удачно подвалили и оторвались от основного флота более чем на милю. В итоге привезли к финишу соперникам более 1,5 километров".

Финиш гонки получился очень быстрым, сначала с 15-минутным отрывом финишировали екатеринбуржцы, а потом сразу три команды в промежутке 30 секунд, с учетом длины дистанции результат просто потрясающий. Россия первая, Швеция вторая, Дания третья, четвертое место у Германии, пятое у Финляндии.

Напомним, что победители Национальных парусных лиг стран Балтики — Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России принимают участие в седьмой офшорной регате Nord Stream Race с 24 июня по 6 июля. Гонки пройдут на монотипных (одинаковых) 50-футовых парусных яхтах. Старт регаты в немецком городе Киль, финиш будет принят в Санкт-Петербурге.