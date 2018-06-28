В водном океане спутника Сатурна Энцелада нашли сложную органику

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature командой во главе с Хантером Уэйтом (Hunter Waite) из Нантского университета во Франции.

Исследователи сделали открытие, анализируя данные, собранные знаменитым зондом "Кассини". Хотя аппарат уже погиб в атмосфере Сатурна, обработка полученных им сведений продолжается.

К слову, органику на Энцеладе находят не впервые.

"Раньше мы идентифицировали лишь простейшие органические молекулы, содержащие несколько атомов углерода, но даже это было очень интригующе", – рассказывает соавтор работы Кристофер Глейн (Christopher Glein) из Юго-Западного исследовательского института в США в пресс-релизе организации.

В статье поясняется, что все ранее обнаруженные молекулы имели массу менее 50 атомных единиц массы.

Добавим, что атом углерода "весит" 12 таких единиц, а атом водорода – одну. Углерод и водород являются обязательным компонентом любой органики. Также органическая молекула может содержать более тяжёлые атомы: кислород, азот и так далее.

В этот раз масс-спектрометр зонда обнаружил в крупицах льда, выброшенных гейзерами Энцелада, нечто небывалое.

"Теперь мы нашли органические молекулы с массой более 200 атомных единиц массы. Они более чем в десять раз тяжелее метана", – делится подробностями Глейн.

Напомним, что метан (CH 4 ) – простейшее органическое соединение. Масса его молекулы равна 16 атомным единицам.

Интересно, что подобные вещества были обнаружены как непосредственно в "шлейфах" гейзеров, так и в кольце Сатурна, сформированном из этих выброшенных частиц.

"Сложность органической химии [Энцелада] превзошла наши ожидания!", – признаётся Уэйт.

Авторы делают вывод, что на поверхности подлёдного океана спутника Сатурна существует тонкая плёнка, богатая сложными органическими соединениями.

Возможно, эти вещества получаются в результате химического взаимодействия между твёрдым скалистым ядром Энцелада и водами его океана. Нельзя исключить и того, что эта органика является пищей или же, напротив, продуктом метаболизма каких-либо микробов.

"С учётом наличия сложных органических молекул, выброшенных из жидкого водного океана, эта луна является единственным телом помимо Земли, которое, насколько нам известно, одновременно удовлетворяет всем основным требованиям к существованию жизни, какой мы себе её представляем", – резюмирует Глейн.

В связи с этим особенно заманчиво выглядят проекты аппаратов, которые подвергнут выбросы гейзеров тщательному анализу в поисках не только органики, но и микроорганизмов.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что подлёдный океан Энцелада, скорее всего, существует постоянно, а не возникает спорадически. Также мы рассказывали о планах послать на эту загадочную луну целый флот бурящих лёд роботов.