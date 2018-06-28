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28 июня 201819:52

Рогозин назвал имя нового главы РКЦ "Прогресс"

Новым гендиректором самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" стал Дмитрий Баранов. О назначении в своем Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

За многолетний добросовестный труд бывшему врио генерального директора РКЦ Равилю Ахметову объявлена благодарность, сообщает ТАСС. Ахметов продолжит работать в "Прогрессе" генеральным конструктором.

Равилю Ахметову пришлось сменить Александра Кирилина в феврале 2018 года. Кириллина от обязанностей по подозрению в злоупотреблении полномочиями отстранил суд. Он заключил с компанией "Союзобщемашимпорт" договор на поставку оборудования по завышенной стоимости.

Ракетно-космический центр "Прогресс" — один из лидеров российской космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты "Союз". Эти ракеты-носители используются для запуска грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС), а также для запусков иностранных спутников.

После назначения главой Роскосмоса Дмитрий Рогозин огласил 10 принципов, на которых будет строиться работа российской космической отрасли в будущем.

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