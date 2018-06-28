Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Такое решение вынес городской суд Тбилис по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Как напоминает ТАСС, против Михаила Саакашвили в Грузии выдвинуты обвинения по ряду дел, в том числе по делу о нападения в 2005 году на бывшего депутата Валерия Гелашвили, который был членом оппозиционной Республиканской партии. Экс-президенту вменяется злоупотребление служебным положением и организация нападения с причинением тяжких телесных повреждений.