Определились все участники плей-офф чемпионата мира

После встреч в группе Н стал известны все 16 участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Осталось только выяснить распределение место в итоговой таблице в группе G, где команды Англии и Бельгии набрали равное количество очков.

В 1/8 финала сыграют: Уругвай – Португалия (30 июня, Сочи), Франция – Аргентина (30 июня, Казань), Испания – Россия (1 июля, Москва, "Лужники"), Хорватия – Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия – Мексика (2 июля, Самара), победитель группы G – Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Швеция – Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия – 2 место в группе G (Москва, "Спартак"). Из них 10 команд представляют Европу, 4 – Южную Америку, по 1 Азию и Северную Америку.

Известны также и все неудачники чемпионата мира – Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Германия, Южная Корея, Тунис, Панама, Сенегал, Польша. Из них 4 команды представляют Европу и Азию, 5 Африку, 2 Северную Америку и 1 Южную Америку.