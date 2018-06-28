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28 июня 201820:47 Александр Христенко

В Европе снова заговорили о "российской угрозе". Теперь все боятся "Северного потока"

Главное политическое событие лета, саммит Россия-США, состоится 16 июля в Хельсинки. Сегодня днем об этом сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в середине дня и провести за беседой несколько часов: сначала с глазу на глаз, а потом в формате рабочего завтрака. И после этого дать пресс-конференцию. В повестке: двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине, проблемы разоружения и международного терроризма. И в Кремле, и в Белом доме подчеркивают, что вне зависимости от результатов саммита, прямой контакт между лидерами России и США в самый кризисный момент для отношений между странами со времени холодной войны важен для всей международной безопасности.

С тех пор как у США появилась возможность доставлять свой дорогой сжиженный газ в Европу, в Сенате еще с большей охотой стали говорить и слушать про российскую агрессию. И гости, спикеры парламентов Украины, Молдавии, Грузии, Литвы и Польши, в этом смысле не подкачали: в своих выступлениях здесь особо упирали на то, что всем угрожает страшный российский природный газ. Больше всех напуганы власти Украины.

Правда, против российского газа в своих трубах они ничего против не имеют. А вот в чужих — это, говорят, уже угроза Европе. Украина получает за транзит топлива до 3 миллиардов долларов в год. Проект газопровода "Северный поток-2" предполагает прямую доставку газа из России в Германию.

"Этот проект — часть российского энергетического оружия против всего свободного мира. Для политического давления на ЕС, распространения коррупционных схем и для ослабления стран в нашем регионе. Путин — это глобальная угроза", — объявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Пока больше всех о Северном потоке говорят те, кого он вообще не касается.

"Ни для кого не секрет, что Россия использует газ как оружие, чтобы держать страны в заложниках", — считает председатель парламента Республики Молдова Адриан Кунду.

Почти дословные фразы, которые из раза в раз повторяют в Госдепартаменте. Туда на встречу с заместителем госсекретаря приезжал спикер украинской Рады Парубий. А еще он побывал в Конгрессе и в Пентагоне.

Увидев наш микрофон, спикер Рады внезапно потерял дар украинской речи, хотя до этого охотно рассуждал об агрессии России, рассказывал о сближении с НАТО, с гордостью вспоминал про поставленные Америкой противотанковые комплексы Javelin и превозносил ценности свободы и демократии. Правда, один из гостей решил напомнить организаторам конференции в Сенате, какие в действительности идеи исповедует спикер украинской Рады.

"— Вы думаете, это была хорошая идея пригласить сюда основателя двух неонацистских партий: Социал-национальной и "Патриот Украины"? Он также восхваляет Степана Бандеру, который сотрудничал с нацистами!  Я имею в виду мистера Парубия", — спросил Александр Христенко у председателя американского совета по внешней политике Германа Пирчнера.

"— Похоже вопрос адресован совету по американской внешней политике. Вопрос был бы серьезный, если бы он был основан на фактах", — уклонился от ответа тот.

Парубий смолчал, ведущий поспешил перейти к следующему вопросу, который, по удачному стечению обстоятельств, оказался для собравшихся куда более удобным: о России.

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