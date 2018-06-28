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28 июня 201821:16 Марина Громова

Как спастись от жары. Советы от москвичей и гостей столицы

Городские фонтаны, пляжи и бассейны — самые популярные сегодня места в столице. Горожане так долго ждали лета, что решили не упускать возможности позагорать и искупаться и готовы часами наслаждаться солнцем. А вот для гостей Чемпионата мира, убежденных, что в России всегда очень холодно и много снега, московская погода стала, скорее, сюрпризом. Так что с раскаленных улиц болельщики из Колумбии отправляются в Ледяную пещеру, а мексиканцы — на каток.

Повышенный уровень погодной опасности, рекорд атмосферного давления. Простыми словами: очень жарко. Отметка в тридцать градусов пройдена. Кто-то, конечно, наслаждается палящим солнцем. Но большинство — изнывает от зноя.

Полярный медведь от жары спасается в сугробе, круглые сутки в вольере работает специальная снежная установка. Северные морские котики не вылезают из холодного бассейна. Люди следуют их примеру. Зона отдыха у бассейна, как черноморский пляж в советском кино — яблоку упасть негде. На входе очередь, лежаки в дефиците. Все лавочки у фонтанов тоже заняты. Бесплатно и куда веселее. Это уже не просто "помочить ножки", москвичи надевают купальники. В воду на велосипеде, веломобиле и с головой.

"Ребенка вывезла. Он уже мокрый весь с ног до головы, насквозь. Пока ждала его — зажарилась. Тоже решила искупаться", — рассказывают москвичи.

Многочисленные иностранные туристы удивляются московской жаре. Гости из тропических стран верили, что в России очень холодно: Сибирь, валенки и минус двадцать. Хотя прыгнуть из бани в снег — это тоже очень по-русски. Поэтому в парке Зарядье очередь: с раскаленных улиц в ледяную пещеру

"У нас в Индии есть Гимали. В горах также холодно", — говорит гостья столицы.

"Такой контраст! На улице сумасшедшая жара, а здесь такой холод", — удивляется турист.

Мексиканцы Али и Ша приехали в Россию на футбол. После выхода сборной в плей-офф, решили охладить фанатский пыл на льду. Знают об успехах российских фигуристов и хоккеистов, но сами на коньках в жизни не стояли.

"Я хочу попробовать, это мой первый раз", — рассказывает турист из Мексики.

В помощь: профессиональный тренер, маленький медведь и две русские девушки, которые просто не смогли проехать мимо. Гости из жаркой Мексики делают первые неуверенные шаги. И даже помогают удержаться на льду другим.

Метеозависимых синоптики успокаивают: жара идет на спад. В субботу еще будет печь. Но в воскресенье и понедельник на столицу обрушатся грозы. На смену тропическому зною идут тропические ливни.

"Возможен град, шквалистое усиление ветра. В отдельных районах города и области дожди могут быть сильными. Так как дождей будет больше на западе Москвы, там и температуры будет ниже: плюс 20-25 градусов", — заявила ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

А пока столица охлаждается искусственным дождем. По городским магистралям каждые два часа проезжают поливальные машины. Сбивают пыль, чтобы дышать было легче. А врачи напоминают: в такую жару находиться под открытым солнцем опасно. Обязательно нужен головной убор и много жидкости.

Спасаться от жары можно разными способами: есть мороженное, пить холодную воду, грелка со льдом, купание в фонтанах. Но главное — все это делать в меру. Иначе простуда и больное горло вам обеспечены. Проверено на себе.

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