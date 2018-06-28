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28 июня 201822:24

Российская экономическая школа возглавила список Forbes

фото: Russian Look

Лучшим российским вузом в рейтинге образовательных учреждений по версии журнала Forbes стала Российская экономическая школа (РЭШ). Издание не только учитывало качество образования, международную, финансовую и научно-исследовательскую деятельность, но и карьерные перспективы студентов.

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. 50,3 балла набрала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), а 49,92 балла Московский физико-технический институт (МФТИ). МФТИ замкнул тройку лидеров. Всего в список вошли 20 российских вузов.

Качество образования Forbes оценивал, совмещая данные об эффективности вузов от Минобрнауки и данных биографии 1600 представителей российской элиты, российских миллионеров, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний и их детей. Среди критериев оценки также была средняя зарплата выпускников.

В число лучших из лучших вошли также Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 48,9 балла, Московский государственный университет Ломоносова (МГУ) — 48,38 балла. Седьмое место занял Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) с 47,08 балла. Следом идет Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУНГ). Губкинский университет набрал 47,07 балла.

Девятая позиция у МИФИ. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт) набрал 46,88 балла, а замкнула десятку лучших Высшая школа экономики — 46,6 балла.

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