"ВКонтакте " работает со сбоями

В соответствии с данными сервиса Downdetector.ru, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на территории России зафиксированы проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте".

Сбой произошел в пятницу, 29 июня, около 01:00 по московскому времени. Пользователи соцсети жалуются на проблемы с загрузкой видео, трудности при входе в социальную сеть и сбои в работе сайта, передает ТАСС.

Неполадки в работе "ВКонтакте" фиксируются на всей территории России, а наибольшее число сообщений о них поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.