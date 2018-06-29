МБР "Булава" принята на вооружение

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по результатам успешных испытаний в 2018 году ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" принят на вооружение Военно-морского флота России.

Заданная военным ведомством программа контрольных стрельб была полностью и успешно выполнена, надежность ракеты "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для ее принятия на вооружение.

С середины 1990-х годов трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Она может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения и предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей". Каждая из этих субмарина имеет 16 пусковых установок.

Всего с 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты Р-30, примерно треть из которых сопровождались различными техническими проблемами. Последнее испытание "Булавы" состоялось 22 мая текущего года, когда подводная лодка К-535 "Юрий Долгорукий" выпустила залпом сразу четыре этих ракеты.