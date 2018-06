Футболист сборной Бельгии нелепо отпраздновал чужой гол

Футболист сборной Бельгии Миши Батшуайи в матче заключительного тура чемпионата мира против Англии (1:0) стал участником нелепого момента после того, как решил отпраздновать гол своего партнера по команде Аднана Янузая.

Батшуайи на радостях от победного гола своей команды взял мяч в руки и решил еще раз ударить по воротам, но попал мячом в штангу и тот срикошетил ему в лицо. "Кажется, я знал, что меня уничтожат в социальных сетях после этого момента, — шутит Батшуайи в своем личном аккаунте в Twitter. – Ну почему я такой тупой? Как же больно".

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts