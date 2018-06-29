Францию захлестнули профсоюзные манифестации

Крупные города Франции — Страсбург, Лион, Париж — охватили протесты профсоюзов. По оценке их организаторов, только в столице республики на улицы вышли 15 тысяч человек.

Акцию провели два крупнейших объединения трудящихся, выступающих против социально-экономической политики президента страны Эммануэля Макрона, сообщает телеканал "Россия 24".

Среди демонстрантов было много железнодорожников, которые бастуют с весны этого года. Несмотря на критику, Макрон все же подписал закон о реформе в этой сфере, и теперь есть опасения, что по новой модели закроют невыгодные маршруты, а это значит, что будут снижать зарплаты и сокращать персонал. Новые забастовки на железных дорогах Франции обещают в июле — с началом школьных каникул.