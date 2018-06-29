Путин подарил двум заблудившимся аргентинцам билеты на матч

Президент РФ Владимир Путин подарил двум аргентинским болельщикам билеты на матч чемпионата мира по футболу. Глава государства таким образом решил осчастливить латиноамериканцев, которые пропустили матч Аргентины против Хорватии (0:3) из-за того, что вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий.

"С нами связались люди из администрации Великого Новгорода, и через переводчика сообщили о том, что по поручению Владимира Путина нам подарят билеты на следующую игру Аргентины и проводят в Санкт-Петербург, — цитирует болельщиков "Комсомольская правда". – Все, что ни делается – все к лучшему. Ту игру, которую мы пропустили, Аргентина проиграла 0:3, а мы в итоге попали на исторический матч. Мы увидели триумф Месси!"

Напомним, что в Санкт-Петербурге аргентинские футболисты одержали победу со счетом 2:1 над командой Нигерии. Один из голов забил капитан "альбиселесте" Лионель Месси, а Аргентина пробилась в следующую стадию, где сыграет с Францией.