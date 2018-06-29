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29 июня 201807:23

Саммит Евросоюза достиг соглашения по миграции

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел сообщил, что на саммите в Брюсселе по итогам почти 15-часовых переговоров главы государств и правительств стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису. "Сделка по миграции достигнута", — подчеркнул он.

Информацию о достижении соглашения подтвердил и глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, лидерами 28 стран согласован итоговый документ, в том числе по миграции, передает ТАСС.

По завершении встречи на высшем уровне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что саммиту ЕС удалось согласовать создание центров высадки мигрантов вне Евросоюза. По его словам, в по-прежнему ЕС есть разные подходы, но стран, которые настаивают на сокращении потоков беженцев в Европу, много. Это не только Вишеградская группа — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, — но и Нидерланды, Дания, Болгария.

С минувшего дня лидеры стран Евросоюза пытались выработать единый подход к решению миграционного кризиса, который был главной темой встречи. Виновником того, что саммит настолько затянулся, стал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который спустя несколько часов после начала его работы заблокировал из-за разногласий по этой проблеме итоговый документ саммита

Ранее Италия подготовила и представила документ "Многоуровневая европейская стратегия". Среди главных требований Рима был пересмотр Дублинского соглашения, в соответствии с которым ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Также Рим предлагал принудительно установить для стран-членов ЕС квоты приема мигрантов, а государствам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза.

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