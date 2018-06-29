Правительство хочет компенсировать иностранцам часть стоимости турпутевки в Россию

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам проработать меры по стимулированию въездного туризма в страну. Для привлечения иностранцев премьер предлагает компенсировать им часть стоимости туристической путевки в Россию.

Предложение содержится в перечне поручений, принятых по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который состоялся 18 июня. Проработка вопроса об иностранных туристах проводится в рамках подготовки национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.