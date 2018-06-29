Мусса Думбия перебрался во французский "Реймс"

Бывший полузащитник "Ростова" и тульского "Арсенала" Мусса Думбия подписал контракт с французским футбольным клубом "Реймс".

Срок соглашения между 23-летним малийцем и новой командой составляет четыре года, сообщает "Спорт-экспресс". Думбия приехал в Россию в 2014 году, подписав контракт с "Ростовом". За это время он провел 55 матча и забил три гола. В 2017 году футболист на правах аренды провел 12 игр за "Арсенал", забив единожды.