29 июня 201808:40
Мусса Думбия перебрался во французский "Реймс"
Бывший полузащитник "Ростова" и тульского "Арсенала" Мусса Думбия подписал контракт с французским футбольным клубом "Реймс".
Срок соглашения между 23-летним малийцем и новой командой составляет четыре года, сообщает "Спорт-экспресс". Думбия приехал в Россию в 2014 году, подписав контракт с "Ростовом". За это время он провел 55 матча и забил три гола. В 2017 году футболист на правах аренды провел 12 игр за "Арсенал", забив единожды.
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