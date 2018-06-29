Евросоюз продлил санкции против России

На саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении санкций против России, передает "Интерфакс".

По словам одного из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении в отношении России экономических санкций, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

Санкции, продленные на шесть месяцев, предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России.

Известно, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о реализации минских соглашений. Лидеры стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, продление ЕС антироссийских санкций позволяет Украине саботировать выполнение минских соглашений.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

При этом он заметил, что в ЕС по вопросу санкций "налицо разброс мнений — от "железобетонной" Польши до все более сомневающейся Италии".

"В этой "линейке" центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны — бессмысленность санкций налицо, с другой — на политиков активно давит бизнес, с третьей — ущерб самому Евросоюзу не меньший", — считает сенатор.

Косачев не сомневается, что если бы у сторонников отмены санкций появились какие-то аргументы или повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо, "решение тут же оказалось бы иным".

Сенатор считает, что "аргументов по Крыму в этом контексте для ЕС по определению нет". По его словам, эта часть пакета санкций ЕС либо приобретет имманентный характер, либо будет снята после официального признания Евросоюзом российского статуса Крыма.

"Как это сделать без потери лица для ЕС — головная боль Брюсселя, но выход придется найти, слишком уж сильно противоречит его позиция отрицания воли людей полуострова пресловутым европейским ценностям", — отметил сенатор.

Вторая часть пакета санкций по реализации минских соглашений может быть снята очень быстро, "был бы хоть какой-то прогресс в их реализации", уверен сенатор.