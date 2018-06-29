Генералу ФСБ вернут 2 миллиона долларов по делу Улюкаева

Два миллиона долларов вернут отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию ФСБ. Бывший руководитель службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов лично пришел на заседание, передает телеканал "Россия 24".

Деньги были признаны вещественным доказательством по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. Был одет в робу и коротко подстрижен. А Феоктистов лично явился в суд для рассмотрения ходатайства. По версии следствия два миллиона долларов в качестве взятки передали Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Сразу после этого бывшего министра задержали.

Как известно, 15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки. Как заявлял прокурор в суде, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

Экс-министр в суде не раз заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с 2 млн долларов, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

Защита Алексея Улюкаева обжалует возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, заявила РИА Новости адвокат Лариса Каштанова.