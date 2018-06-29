Тони Кроос может продолжить карьеру в "МЮ"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроосом.

Манкунианцы готовы заплатить за 28-летнего игрока крупную сумму, отмечает Sports.ru. Сообщается, что контракт Крооса с "Реалом" рассчитан еще на четыре года, а сумма прописанных в соглашении отступных составляет 500 миллионов евро.