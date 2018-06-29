Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Заядлый футбольный болельщик Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали новый хит для промо на канале "Россия" трансляции финального матча чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Ролик новой песни, созданный на телеканале "Россия", отразил яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну.

В России чемпионат стал событием национального масштаба: атмосфера праздника царит не только в городах, где проходят матчи, но и по всей России, в каждом доме, в каждой семье. "Страсть и впечатлений жажда! Шквал эмоций и поток!", — в гостеприимной России поет, кричит от восторга, размахивает флагами, обнимается, танцует и ликует вся планета. Эти мгновения чемпионата уже стали незабываемы. Весь мир будет вспоминать их с благодарностью за счастье единения, азарта, за то, что именно в России мир увидел прекрасное воплощение идеи международного братства и высоких идеалов большого спорта.

Сам Сергей Шнуров считает, что его песня "не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат". И мы все ждем кульминации – финала на "России 1"!

Трансляция финала чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 состоится 15 июля в 18:00 на телеканале "Россия".

ПЕСНЯ ШНУРА

От победы – радость, грусть, счастье,

Поражений боли — есть в истории

И пусть!

Вся Россия на футболе помешалась!

Это честь!

Сделать праздник всем и в каждом!

***

Это было. Это есть.

Страсть и впечатлений жажда!

Шквал эмоций и поток!

Весть несет уже гонец –

Наш финальный матч итог –

Но конечно не конец.

***

Мяч и били, и пинали!

Было все, как вы просили.

Все решается в финале –

На канале, на "России"!

***

Мяч и били, и пинали!

Было все, как вы просили.

Все решается в финале –

На канале, на "России".