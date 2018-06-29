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Воспитание и обучение детей 1 час назад
Уроки музыки развивают языковые способности детей лучше, чем чтение
Занятия музыкой невероятно полезны для детей. Ранее учёные выяснили, что такие уроки стимулируют особое развитие мозга. Но, как оказалось, есть ещё одно важное преимущество.
Команда из Массачусетского технологического института во главе с неврологом Робертом Десаймоном (Robert Desimone) сообщила, что обучение игре на музыкальных инструментах помогает малышам в изучении иностранных языков.
Специалисты отмечают, что о подобной взаимосвязи известно давно. Предыдущие исследования показали, что профессиональные музыканты лучше других людей понимают речь на слух даже при фоновом шуме, а также различают похожие звуки. Однако оставалось непонятным, влияет ли музыка непосредственно на языковые навыки, или же это некий положительный побочный эффект от общего повышения когнитивных способностей.
В новой работе совместно с коллегами из Пекинского педагогического университета исследователи наблюдали за 74 малышами в возрасте 4-5 лет из детского сада в Китае (их родным языком был мандаринский китайский).
Детей случайным образом разделили на три группы. Участники из первой группы трижды в неделю посещали 45-минутный урок игры на фортепиано. Дети из второй группы ходили на дополнительные уроки чтения также три раза в неделю. Третья группа была контрольной и никаких дополнительных занятий не посещала.
Эксперимент проходил в течение шести месяцев, после чего все дети прошли тесты, в том числе на способность отличать слова в зависимости от различий в тоне (имеется в виду высота звука), а также гласных или согласных звуков. Такой навык стал в данном случае показательным, поскольку в мандаринском китайском языке одно и то же слово может иметь разные значения, в зависимости от тона говорящего, поясняют учёные.
Результаты тестов показали, что малыши из первой группы значительно улучшили свои навыки и чаще понимали разницу между словами, которые отличаются одним звуком или высотой звука. Вторая группа также показала прогресс, но лишь в распознавании созвучных слов, которые отличаются одной гласной. Контрольная группа таких улучшений не продемонстрировала.
На следующем этапе детям включали аудиозаписи, в которых звуки отличались по высоте тона, и следили за активностью их мозга при помощи электроэнцефалографии. Оказалось, что мозг малышей из "музыкальной группы" проявляет наибольшую чувствительность к тональным изменениям по сравнению с мозгом других участников.
Исследователи полагают, что именно уроки игры на фортепиано помогли развить эту самую тональную чувствительность, от которой зависит не только восприятие музыки, но и речи других людей.
"Возможность услышать разницу между словами очень важна для детей при изучении языка. Они действительно получили преимущество", — считает Роберт Десаймон.
Он также добавляет, что другие тесты не показали значительного увеличения уровня IQ, а также улучшения концентрации внимания, рабочей памяти или других показателей. То есть получается, что музыкальные уроки дают конкретное преимущество в изучении языков, а не общее улучшение когнитивных способностей.
Специалисты полагают, что, несмотря на небольшую выборку участников и то, что все они говорили на довольно специфичном языке, результаты исследования будут справедливы и для большинства других детей. И это стоит учитывать педагогам, а также составителям дошкольных образовательных программ.
"Похоже, для распознавания различий между звуками, в том числе речевыми, это лучше, чем дополнительные уроки чтения. Это означает, что школы могут инвестировать в музыку", — заключает Десаймон.
Теперь он планирует углубиться в изучение неврологических изменений, вызванных музыкой. В частности, учёный хочет узнать, как изменится активность мозга после одного музыкального урока.
Научная статья по итогам работы американо-китайской команды была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Кстати, ранее эксперты заверили родителей, что каждый ребёнок обладает музыкальным талантом, и разуверять его в этом не нужно.
Кроме того, специалисты назвали самый подходящий возраст для изучения иностранного языка и дали всем начинающим подсказку: облегчить процесс обучения помогут физические нагрузки.
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