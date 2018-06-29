"Норникель" провел годовое общее собрание акционеров

В Москве состоялось традиционное годовое общее собрание акционеров ПАО ГМК "Норильский никель". Более тысячи человек, 13 пунктов повестки и серьезные решения по итогам представленных докладов.

Встреча акционеров началась с утверждения годового отчета компании. Материалы презентовал старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров. "В 2017 году мы успешно завершили ряд ключевых для развития нашей компании проектов, — сказал он. – "Норникель" стал абсолютным лидером мировой горной отрасли. Приоритетом для "Норникеля" были и остаются жизнь и здоровье персонала. В компании развёрнута масштабная программа по раннему предупреждению производственных травм и несчастных случаев, внедрены современные стандарты промышленной безопасности. Мы ясно осознаем, что нам еще очень многое предстоит сделать, поэтому ставим перед собой ещё более смелые задачи. Мы верим в будущее своей компании и считаем необходимым готовить проект портфель проектов роста".

Одним из важных вопросов годового собрания стало избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии "Норникеля", а также выплата дивидендов по результатам 2017 года. Сергей Малышев, старший вице-президент и финансовый директор "Норникеля" доложил: "С учетом текущего финансового состояния и инвестиционной программы приоритетов производственного и социального развития совет директоров ПАО ГМК "Норильский никель" рекомендует принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО ГМК "Норильский никель" по результатам деятельности за 2017 год в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию. И второе — установить в качестве даты, когда определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2018 года".

С учетом промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2017 года (в объеме 600 миллионов долларов США) общая сумма дивидендов составит 2 162 000 000 долларов США.

По итогам собрания акционеры утвердили финансовую отчетность "Норникеля" и ее аудитора, проголосовали за предложенный размер вознаграждений и компенсаций расходов членов совета директоров. Кроме того, путем заполнения бюллетеней, выразили свое согласие на совершение некоторых сделок компании.

Планомерная работа "Норникеля" продолжается. Цели поставлены, проекты реализуются. А акционеры ПАО ГМК "Норильский никель" соберутся в следующий раз уже через год.