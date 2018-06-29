Стали известны цены билетов на бой Гассиев – Усик

Федерация бокса России назвала цены билетов на бой между чемпионами мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева и Александра Усика. Финал боксерской Суперсерии в этом весе пройдет 21 июля в "Олимпийском".

Отмечается, что на данный момент доступны северная и южная трибуны в ценовом диапазоне от 2000 до 25 000 рублей. При этом цены на билеты в Super Vip, VIP и партер составят до 150 000 рублей за первые ряды, отмечает Sports.ru.