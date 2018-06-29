Муж Баракат рассказал о планах семьи после переезда из Сирии в Россию

В Петербурге спустя два года разлуки воссоединилась семья переводчицы Ирины Баракат - уроженки Украины, которая в 2016 году пострадала при обстреле в Сирии. Ее супруг рассказал, что после воссоединения семьи дети пойдут учиться в российскую школу. Сам же Ахмед Баракат планирует устроиться работать по своей специальности — фармацевтом, если такая возможность будет ему дана.

В эфире телеканала "Россия 24" он признался, что очень хочет, чтобы семья снова собралась вместе и начала новую жизнь.

Ахмед Баракат рассказал, что главной проблемой для него и детей было получить российскую визу. "После прямой линии через два часа у нас забрали паспорта, сразу отправили в Дамаск, сразу визу поставили. Сказали — пару дней сидите на чемоданах, и — к маме в Россию", — рассказал супруг Ирины Баркат.

Он также добавил, что для Ирины их приезд стал сюрпризом. Дети после долгой разлуки привезли маме скатерти и сирийские сладости, которые она любит.

Ранее сообщалось, что Ирина Баракат была ранена в результате атаки боевиков в Сирии, когда одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где находилась ее семья. Ирина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки.

На лечение ее отправили в Санкт-Петербург: Баракат уже два года находится там на лечении в Военно-медицинской академии.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" Баракат попросила президента России о помощи в получении российского гражданства, поскольку его отсутствие не позволяло пригласить в Петербург ее семью.

26 июня она получила паспорт граждански Российской Федерации и смогла пригласить из Сирии в Россию супруга и детей.