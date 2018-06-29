Путин, Трамп, доллар и рубль: кто из них победит в июле?
В июне торги рублевыми парами проходили достаточно ровно, серьезных всплесков практически не наблюдалось. Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 61,5-63,5 руб., пара евро/рубль – в коридоре 73-74 руб.
Основное влияние на динамику торгов оказало поведение пары евро/доллар. Укрепление доллара препятствовало росту российской валюты, а падение евро, наоборот, поддержало рубль.
Еще одним препятствующим фактором являлись покупки валюты Министерством финансов РФ на внутреннем рынке, сообщила Вестиям.Ru Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари. В июне ведомство купило валюту на рекордную сумму в 380 млрд руб., что почти на 60 млрд руб. больше, чем в мае. С одной стороны, исполнение бюджетного правила обеспечивает некую стабильность валютного курса. С другой, при благоприятных внешних условиях это не дает отечественной валюте укрепиться.
В июле на валютном рынке существенно ничего не поменяется. Основным врагом рубля вновь станет доллар. Улучшение американской макростатистики совместно с ужесточением политики ФРС США толкает доллар вверх, оставляя позади евро и валюты развивающихся стран.
В июне Федрезерв повысил ставку до диапазона 1,75-2%. По итогам июньского заседания стало понятно, что до конца года ставка будет повышена минимум два раза. В июле заседания не будет, однако рынок настроен "по-бычьему" и ожидает дальнейшего позитива в экономической статистике США. Если посмотреть на график пары евро/доллар, видно, что пара вплотную подошла к уровню 1,145 и с большой долей вероятности пробьёт его в июле. Таким образом, для доллара открывается большой потенциал.
Если Министерство финансов продолжит покупать валюту в том же объеме, то пара доллар/рубль может подняться до 65,5-66 руб. Пара евро/рубль будет менее волатильной на фоне падения евро.
На второй план отходят цены на нефть, которые в последнее время практически не оказывают влияния на рубль. Нефтяные котировки восстанавливаются после коррекции, решение ОПЕК+ увеличить добычу оказало лишь краткосрочное влияние на рынок, по факту объем добычи увеличится не сильно, а значит, дефицит на рынке нефти сохранится, что поддержит нефтяные котировки. Вместо нефти более существенное влияние на рубль окажет внутренняя экономическая ситуация.
После апрельских санкций экономические показатели страны нестабильные, ЦБ РФ и МЭР могут ухудшить свои прогнозы по темпам роста ВВП, если ситуация не изменится в лучшую сторону. Во втором квартале возможно замедление темпов роста ВВП, а также снижение объемов промышленного производства, деловой активности и рост безработицы в июне. Ухудшение статистики и прогнозов на фоне роста НДС наложит негативный отпечаток на валютный курс. Если статистика окажется разнонаправленной, то рублевые пары не изменят своего положения.
Нижняя палата парламента 3 июля рассмотрит законопроект о повышении НДС. Уже сейчас понятно, что закон будет принят, а значит, инфляционные риски будут нарастать, что может повлиять на решения ЦБ РФ по ставке в конце месяца. Решение правительства уже поменяло взгляд регулятора на экономику страны на более пессимистичный, это понятно из пресс-релиза, опубликованного по итогам последнего заседания. Если опасения Центробанка подтвердятся в июле, ставка по-прежнему останется без изменений.
Еще одним фактором влияния станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Итоги встречи могут пролить свет на ряд важных аспектов во взаимоотношениях двух стран: это и сирийский конфликт, и добыча нефти, и санкции. Если по риторике двух лидеров и итоговым заявлениям будет понятно, что взаимопонимания стороны не нашли, то реакция рубля может быть негативной, но кратковременной. Также стоит понимать, что большая часть информации, озвученной на встрече, останется закрытой. Кстати, на итоги встречи отреагировать может не только рубль, но и российские биржевые индексы.
С учетом всех перечисленных факторов, по оценкам Альпари, диапазон торгов пары доллар/рубль сместится вверх в район 63-65 руб. за доллар, а торговый коридор для пары евро/рубль переместится в район 71-74 руб. за евро.
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