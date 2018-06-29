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29 июня 201812:11

Полицейские в США застрелили мужчину, кричавшего, что у него есть пистолет. Видео

Youtube/Albuquerque Journal

Полиция Альбукерке обнародовала кадры с нательной камеры своего сотрудника, застрелившего подозреваемого после погони, разворачивавшейся 16 июня текущего года.

 

Стражи порядка преследовали угнанный фургон под управлением мужчины, причастного, по версии следствия, к ограблению салона сотовой связи.

Преступник неоднократно стрелял в правоохранителей из пистолета, однако так и не сумел попасть в своих преследователей, пули которых, в свою очередь, тоже не достигли цели.

Полицейские предприняли неудачную попытку остановить машину с подозреваемым при помощи ленты с шипами. В итоге его фургон все же удалось заблокировать после того, как один из патрульных протаранил его служебным автомобилем.

После этого преступник попытался сбежать, однако страж порядка настиг его на парковке магазина и произвел шесть выстрелов. От полученных ранений подозреваемый, впоследствии опознанный как Ричард Ривера, 47 лет от роду, скончался.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в момент применения полицейским табельного оружия, подозреваемый не был вооружен, так как оставил имевшийся у него пистолет в машине.

Сам страж порядка — Джонатан О'Гуин, настаивает на том, что его оппонент на бегу кричал, что у него есть оружие, после чего потянулся рукой к бедру, где, по мнению, офицера, мог находиться пистолет, и начал разворачивать в его сторону.

Кроме того, О'Гуин считает, что неадекватное поведение Риверы, с легкостью применявшего оружие в ходе погони на городских улицах и совершавшего опасные маневры на угнанном авто, свидетельствовало о наличии угрозы для жизни и здоровья людей, находившихся поблизости на парковке и в магазине.

Как рассказал представитель местного полицейского управления, покойный Ричард Ривера впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в 1995 году и с тех пор регулярно "отмечался" в криминальной хронике.

Так, по данным СМИ, в 2003 году Ривера был приговорен к 151 месяцу тюремного заключения в федеральном исправительном учреждении за серию ограблений банков. В 2015 году он нарушил условия испытательного срока.

Незадолго до своей гибели он снова взялся "за старое" и совершил серию преступлений – по предварительной информации, вместе со своей 39-летней подругой Дженнифер Раэль он ограбил два банка, ювелирный магазин и ресторан.

Женщина, находившаяся в фургоне во время погони, арестована, ей предъявлены обвинения.

Полицейский, открывший огонь на поражение, временно отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в административный отпуск, специальная комиссия изучает обстоятельства ЧП и правомерность применения табельного оружия.

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