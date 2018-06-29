Абсурд и баловство: Россия сожалеет в связи с поведением ЕС

В Москве сожалеют в связи с решением ЕС продлить антироссийские санкции. Так, статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: "можно только сожалеть об этом", передает ТАСС.

При этом, как заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, история с антироссйискими санкциями Евросоюза обретает уже абсурдный характер, передает РИА Новости.

"История с санкциями уже обретает абсурдный характер. Как известно, мы проблему санкций не обсуждаем. Ее должны решать те страны, которые эти незаконные санкции вводили", — заявил Грушко.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что продлевая санкции против России, лидеры ЕС занимаются ерундой, не думая о будущем своих стран.

Он напомнил, что многие страны Европы пришли к выводу, что санкции прежде всего вредят их собственным экономикам. "Придет время, когда они еще будут просить прощения за свои поступки. Никакими санкциями Россию не запугать и не сломить", — подчеркнул Фикс.

Между тем, замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что решение о продлении антироссийских санкций демонстрирует инертность ЕС, при этом давление противников ограничительных мер будет нарастать, передает ТАСС.

По его словам, во всех государствах ЕС говорят о недовольстве убытками от антироссийской санкционной политики.

Как сообщалось ранее, на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении на полгода секторальных санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля.