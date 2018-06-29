Россия замораживает "Миссию Сибирь"

Россия приняла решение приостановить реализацию проекта "Миссия Сибирь", пока Литва не предоставит возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в Литве.

Как уточняет РИА Новости, Россия будет корректировать свой подход к организации мероприятий на территории РФ по увековечиванию памяти репрессированных литовцев. Литовские коллеги об этом неоднократно предупреждены.

В посольстве подчеркнули, что Россия уделяет первостепенное внимание вопросу сохранения памяти о Великой Отечественной войне, и на соответствующие мероприятия выделяются значительные бюджетные средства.

По последним данным, в Литве захоронены более 80 тысяч советских военных и более 200 тысяч военнопленных.