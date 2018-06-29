Путин проведет с Трампом "серьезный разговор по очень непростым вопросам"

Президенты России и США на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят ряд очень непростых вопросов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Стороны серьезно готовятся к встрече, ее многие ждут, подчеркнул он.

Что касается конкретного графика российского президента, об этом пока рано говорить, отметил Песков.

Отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение, что Трамп готов к улучшению отношений с Россией, но ему мешает внутриполитическая ситуация в США, Песков заявил, что РФ готова идти к нормализации отношений в той же степени, "в которой это готовы делать наши американские визави".

Он также рассказал, что на встрече Путина и Трампа будет комплексно обсуждаться тема Сирии. "По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор", — уточнил пресс-секретарь президента.

Путин на встрече с Трампом будет готов еще раз заявить о невмешательстве России в американские выборы, если эту тему поднимет президент США, сказал Песков.

Что касается места встречи, Хельсинки, по его словам, был выбран из логистических соображений.