ЕС призвал Россию признаться в уничтожении малайзийского "Боинга"

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Донбассом в 2014 году. Таким образом Евросовет подтвердил полную поддержку резолюции СБ ООН 2166.

Как уточняет "Интерфакс", Евросовет призывает РФ признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности. Этот призыв зафиксирован в итоговом документе первого дня работы саммита Евросоюза в Брюсселе.

Россия неоднократно заявляла, что не причастна к данной катастрофе.

"Боинг-777" Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 (Амстердам — Куала-Лумпур), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находящиеся на его борту, погибли.