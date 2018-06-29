Опубликован список ста величайших песен XXI века

Американский журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших песен XXI века. Первую строчку заняла композиция 2003 года под названием Crazy in Love. Ее исполнили в стиле ритм-н-блюз Бейонсе с ее супругом — рэпером Jay-Z (Шоном Картером).

На второй строчке рейтинга — песня Paper Planes (2007 год) британской певицы M.I.A. (Матханги Арулпрагасам), которая стала саундтреком к знаменитому фильму "Миллионер из трущоб".

Третье место отдано хиту Seven Nation Army (2003 год) американской рок-группы The White Stripes. На четвертой строчке — дуэт американских рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона Outkast с треком 2003 года Hey Ya.

Пятое место у Джей-Зи и песни 99 Problems (2003 год).

В рейтинг также попали Дэвид Боуи, Бритни Спирс, Леди Гаги, рэпер Эминем, исполнитель кантри-музыки Джонни Кэш и другие.