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Интеллект животных и птиц 1 час назад

Новости Наука

29 июня 201814:24 Евгения Ефимова

Вороны могут по памяти воссоздать предмет, особенно ради угощения

Птицы научились разрывать один большой лист бумаги, чтобы получить образец, помогающий получить угощение.
Фото Sarah Jelbert.

Новокаледонские вороны способны вспомнить, как выглядит ранее увиденный предмет, а затем по памяти воссоздать новый экземпляр. Умение создать мысленные образы какого-то предмета, а затем изготовить инструмент по образу и подобию реального ранее считалось лишь прерогативой людей.

Впрочем, вороны и без того являются достаточно умными существами: они уже удивляли учёных осознанием причин и способностью предвидеть будущее. Вдобавок они могут запоминать человеческие лица (особенно тех, кто когда-то их обманул), заранее планировать ход действий и прятать свою пищу от других.

Более того, именно новокаледонские птицы могут похвастаться умением мастерить самые разные инструменты, в том числе крючковатые палочки. Почему они это делают и как научились – загадка.

Также учёные не понимают, как знания об определённых конструкциях инструментов передаются через поколения. Специалисты сомневаются, что вороны просто имитируют работу себе подобных.

Профессор Рассел Грей (Russell Grey) из Университета Окленда и доктор Сара Джелберт (Sarah Jelbert) из Кембриджского университета совместно с другими учёными захотели выяснить, смогут ли вороны вспомнить предметы и воссоздать их по памяти.

Специалисты обучали восемь диких ворон бросать бумажные кусочки в устройство по типу торгового автомата с газетами или водой: бросая предмет, птицы получали угощение. Позже пернатые выяснили, что лакомство помогают получить не все бумажки, а лишь образцы определённого размера (большие 40x60 миллиметров или маленькие 15x25 миллиметров).

Как только вороны распознали такую хитрость и запомнили нужный размер кусочков, учёные забрали все бумажки и заменили их одним большим листом. И последний никак не помещался в щель, куда следовало положить заветный предмет.

В результате сообразительные пернатые стали разрывать слишком большой кусок бумаги, дабы получить нужные по размеру фрагменты. Собственно, такие действия помогли птицам вновь получать свою награду.

"Единственный способ, благодаря которому они могли это сделать, — это запомнить, какой должна быть идеальная форма", — говорит Джелберт.

 

Важно отметить, что у птиц не было перед глазами необходимого образца, следовательно, нужные куски бумаги они создавали по памяти.

Результаты эксперимента предполагают, что вороны держали в уме мысленный образ желаемого предмета для создания нового экземпляра. По предположению учёных, также можно говорить о том, что некоторые виды птиц способны со временем улучшать инструменты (что, впрочем, не доказано в исследовании и уминается как возможный факт).

Экспериментальный психолог и специалист в области изучения мозга Эдвард Вассерман (Edward Wasserman) из Айовского университета говорит, что исследование является важным дополнением к пониманию птичьего мозга. По его словам, выводы "были ясными и убедительными".

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Scientific Reports.

Кстати, ранее выяснилось, что вороны-умельцы могут быть правшами и левшами. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что вороны способны различать человеческие голоса.

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