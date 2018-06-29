Мутко остается президентом РФС, но его обязанности продолжит выполнять Алаев

Вице-премьер РФ Виталий Мутко продолжит занимать должность президента Российского футбольного союза (РФС), несмотря на приостановленные полномочия из-за дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). На время рассмотрения его обязанности продолжит исполнять Александр Алаев.

Напомним, что в конце декабря 2017 года Виталий Мутко заявил, что на полгода приостановит свою деятельность на посту президента РФС​​​.

"У нас принято положение о временной приостановке деятельности президента РФС в связи с судам, – сказал вице-президент организации Сергей Анохин, которого цитирует ТАСС. — Безусловно, Мутко остается президентом организации с приостановленными полномочиями на момент суда с CAS".