Анна Банщикова призналась, почему не стала рожать от Максима Леонидова

С Максимом Леонидовым актрису Анну Банщикову судьба свела на телешоу, где искали свою любовь одинокие люди. Анну, которой тогда было едва за 20, туда пригласили как эксперта, а в итоге она без памяти влюбилась в популярного певца, и это чувство было взаимным.

Леонидова в Израиле ждала жена, но вскоре он развелся, и Анна с Максимом прожили вместе 7 лет, практически не расставаясь.

До встречи с ним Банщикова уже была востребована и в театре, и в кино. Она – единственная с курса Дмитрия Астрахана, кого пригласили в Театр комедии, где ее партнером был легендарный Александр Демьяненко.

Еще студенткой Астрахан снял ее в картине "Ты у меня одна", а затем дал главную роль в культовом фильме 1990-х "Все будет хорошо!"

Однако ради Максима Леонидова и их семьи Анна, по ее признанию, выпала из профессии на семь лет. Ей хотелось быть примерной женой, но когда муж завел разговор о детях, Анна поняла, что к семейной жизни пока не готова.

В результате их брак распался, и до сих пор Леонидов и Банщикова не общаются друг с другом.

После расставания с Максимом Анна вернулась в профессию, а через некоторое время на премьере фильма Тиграна Кеосаяна встретила Всеволода – мужчину, который стал ее вторым супругом. Вместе они уже 10 лет, супруги вырастили двух сыновей, а в 42 Банщикова родила еще и дочку.

Чем покорил Анну при встрече ее нынешний муж, что говорит актриса о причинах, по которым с ней до сих пор не разговаривает Максим Леонидов, какую роль в ее жизни сыграли Анжелика Варум, Дина Корзун, Алена Бабенко и Регина Мянник, и что особо запомнилось на съемках картины "Охота на пиранью"?

Об этом Банщикова рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".