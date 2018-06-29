А есть ли максимум? Учёные усомнились в пределах долголетия

Учёные находят всё новые ключи к долголетию: от простых до весьма неожиданных. Но существует ли максимальный предел продолжительности человеческой жизни, и, если да, каков он?

Международная команда исследователей решила найти ответ на этот вопрос. Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, Римского университета Ла Сапиенца и других научных центров выяснили, что самый "опасный" возрастной порог для пожилых людей – 90 лет. Если человеку удаётся его преодолеть и дожить до 105 лет, его шансы прожить ещё больше возрастут. Чаще всего такие супердолгожители достигают так называемой зрелой старости – 110 лет.

С 2009 по 2015 год учёные отслеживали статистику смертности среди четырёх тысяч итальянцев в возрасте от 105 лет и старше. Оказалось, что риск смертности сокращался у таких долгожителей после того, как они отмечали свой 105-й день рождения.

Выводы этого исследования противоречат более ранним работам, в которых указывалось, что продолжительность жизни человека имеет довольно строгий лимит. (Напомним, что сегодня рекордсменом среди долгожителей является француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет).

"Наши данные говорят о том, что пока не существует фиксированного предела продолжительности жизни человека, – рассказывает ведущий автор исследования Кеннет Вахтер (Kenneth Wachter). – Мы видим, что показатели смертности с возрастом не просто перестают ухудшаться, но и идут на улучшение. Это ценное, обнадёживающее открытие".

В частности, статистика показала, что у супердолгожителей в возрасте 110 лет были такие же шансы на выживание в течение каждого последующего года, как у людей в возрасте от 105 до 109 лет: пятьдесят на пятьдесят. Ожидаемая продолжительность жизни для них составляет в большинстве случаев полтора года. Эти данные противоречат мнению о том, что риск смерти неуклонно растёт в течение абсолютно всей жизни, уточняет Вахтер.

"Если уровень смертности будет возрастать по тем же темпам, которые наблюдаются с 40 лет до 90 лет, появится внушительный барьер для выживания в экстремальном возрасте, что значительно уменьшит влияние поведенческих факторов или новых медицинских успехов", — рассуждает учёный.

Впрочем, для людей на сотом десятке (после 90 лет) заключение о непрерывном сокращении продолжительности жизни остаётся верным.

Так, после 90 лет шансы умереть в течение года составляют 15%, а средняя продолжительность жизни оценивается в шесть лет. После 95-летнего юбилея первый показатель возрастает до 24%, второй же снижается до 3,7 года.

Исследователи поясняют, что главным фактором риска для долгожителей продолжают оставаться различные заболевания, в основном возрастные – деменция, инсульт, сердечно-сосудистые болезни, а также рак и пневмония.

Очевидно, преодолеть самый "опасный" возраст удаётся благодаря более крепкому здоровью и, конечно, хорошей наследственности (очередной пример естественного отбора).

Любопытно, что аналогичные модели жизненного цикла наблюдаются и у других видов, например, мух и нематод.

"Что общего у нас с мухами и червями? По крайней мере одно: мы все являемся продуктами эволюции", — заключает Вахтер.

Научная статья с более подробным описанием работы его команды была опубликована в журнале Science.

Кстати, ранее, используя данные о продолжительности жизни людей из Японии и стран Запада, специалисты Института демографических исследований имени Макса Планка также опровергли понятие жёсткого возрастного лимита и предсказали, что в следующей четверти века некоторые люди смогут дожить до 128 лет.

"Да, шансы выжить после 115 лет низки, но это не означает, что существует предел", — полагает ведущий автор этой работы Хольгер Ротцен (Holger Rootzen) из Технического университета Чалмерса в Швеции.

В других же исследованиях было отмечено, что средняя продолжительность жизни людей, которые родятся в 2030 году, составит в среднем 90,8 лет, правда, только в одной стране.

Напомним, что учёные постоянно открывают новые способы продления жизни. В этом может помочь, конечно, отказ от вредных привычек, регулярные упражнения, а также чтение книг, употребление кофе и красного перца и даже рождение детей.