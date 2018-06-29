Жарко и влажно: в выходные прогремят грозы

В предстоящие выходные 30 июня и 1 июля практически вся территория Европейской России окажется во власти активного балканского циклона, несущего грозы и обильные дожди. При этом в северо-западных областях существенно похолодает, а на остальной территории понижение температуры будет небольшим, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами (местами с сильными, со шквалами и градом). При этом температура воздуха составит ночью +17…+19°, днем ожидается около +26…+28°.

В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, температура воздуха не превысит +12…+14°.

В Воронеже в выходные ливни с грозами и около +30°.

В Нижнем Новгороде в субботу солнечно, сухо и до +29…+31°. В воскресенье грозовые дожди, а температура составит +27…+29°.

В Симферополе пройдут кратковременные дожди, грозы, в субботу +26…+28°, в воскресенье не выше +23…+25°.

В Ростове-на-Дону пройдут кратковременные дожди, днем +30…+32°.

В Краснодаре в субботу кратковременные дожди, грозы, после полудня +30…+32°, в воскресенье без существенных осадков, днем ожидается +31…+33°.

В Сочи в выходные прошумят короткие грозовые дожди, а воздух прогреется до +27…+29°.

Урал в выходные окажется во власти погожего антициклона. В такой ситуации в субботу в Екатеринбурге температура воздуха составит +25…+27°, в воскресенье еще на градус теплее. В Челябинске в субботу +26…+28°, а в воскресенье до +30°.

На юге Западной Сибири погоду будет формировать теплая часть циклона. Он станет причиной кратковременных дождей, местами переходящих в грозы. В субботу в Новосибирске +26…+28°, в Омске +25…+27°, в воскресенье в Новосибирске +27…+29°, в Омске +26…+28°.

Юг Дальнего Востока окажется во власти циклона, наполненного жарким и влажным субтропическим воздухом. Местами он спровоцирует кратковременные дожди и грозы. Во Владивостоке небольшая морось и +19…+21°.