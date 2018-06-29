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29 июня 201814:58

Дворкович представил предвыборную программу на пост главы FIDE

Станислав Красильников/ТАСС

Член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович на пресс-конференции в Москве объявил о подаче заявки для участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Выборы пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

"Я уже некоторое время назад говорил о планах выдвинуться на пост президента FIDE и сегодня официально подтверждаю это, документы будут направлены до 3 июля, — сказал Дворкович, которого цитирует ТАСС. — Цель — не победа в выборах, цель — развивать шахматы. Нынешний глава FIDE Кирсан Илюмжинов проделал огромную работу для популяризации шахмат в мире. Считаю, что шахматы заслуживают дальнейшего развития".

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