Россию обвинили в краже украинских патриотических песен и земель

Лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что до 1921 года территория Украины была в 1,6 раза больше, чем сейчас.

Он пояснил, что речь идет о российских территориях на Дальнем Востоке и в Брянской области, а также в Польше и Словакии.

Тягнибок также заявил, что Россия "украла" у Украины песни Сечевых Стрельцов и множество других "патриотических украинских произведений", передает РИА Новости.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявляла, что у украинцев было украдено название "Русь", поэтому украинцы, по ее словам, на самом деле, русские, а россияне – московиты.