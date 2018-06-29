23 на 23: Киев предложил Москве обмен заключенными

Киев готов обменять 23 россиянина, которых удерживают в украинских тюрьмах, на такое же количество своих граждан, осужденных за различные преступления в России. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, пишет агентство РИА Новости.

Вместе с тем, омбудсмен объявила, что собирается жаловаться странам "нормандской четверки" и своему коллеге из Совета Европы. Так как ее не пустили к соотечественникам, которые отбывают тюремное заключение в России. Москва, по ее мнению, нарушает международные конвенции и мандат уполномоченного по правам человека.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверена, что Денисова не может настаивать на встрече, например, с режиссером Олегом Сенцовым. Все-таки он гражданин России, а она гражданка Украины.

Кроме того, уполномоченная по правам человека из Незалежной сама несколько раз нарушала договоренности. Так, 16 июня она собиралась приехать в Омск, где отбывает наказание член диверсионно-террористической группы Дмитрий Штыбликов. Однако вместо этого Денисова отправилась в Ямало-Ненецкий автономный округ к Сенцову. Ее там никто не ждал и к заключенному ее, конечно, не пустили.

Позднее омбудсмен из Украины также без предупреждения пыталась попасть во Владимирскую тюрьму, где находится националист Николай Карпюк. А потом Денисова без приглашения приехала к журналисту Роману Сущенко. Он сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово".