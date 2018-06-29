Подросток на родительской машине насмерть сбил бабушку с внуком в Дагестане. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, на днях в Хасавюрте.

На записи видно, как внедорожник, водитель которого, судя по всему, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил трех пешеходов, шедших по тротуару.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли бабушка и ее внук, степень тяжести травм, полученных третье пострадавшей, пока не уточняется.

Очевидцы утверждают, что за рулем транспортного средства, совершившего наезд на людей, находился 14-летний подросток, якобы взявший родительскую машину без разрешения.