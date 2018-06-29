Позиция Запада по "Боингу": Россия виновна, потому что виновна

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление участников саммита ЕС о том, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Донбассом в 2014 году.

"Опять тот же самый почерк, как и в деле Скрипалей: Россия виновна, потому что виновна, и никакие доказательства здесь не нужны. При таком подходе мы придем к полному слому международного права", — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, призывы взять ответственность за сбитый самолет и сотрудничать со следствием "откровенно циничны", так как Европа продолжает слышать только себя и покрывать украинские власти, которые не закрыли небо над зоной боевых действий. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании, а также передавала экспертные материалы концерна "Алмаз-Антей". Однако выводы российских специалистов не были учтены.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к трагедии. По версии следователей, ЗРК, с которой была запущена ракета, могла быть привезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В то же время Малайзия заявила, что не видит убедительных доказательств вины России.