Бурмистров, Моргулов и Ламберт обсудили КНДР

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров обсудили со спецпредставителем Госдепа США по КНДР Марком Ламбертом ядерную проблему Корейского полуострова, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по проблеме и обсудили перспективы процесса урегулирования проблем на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.